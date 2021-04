Philips Tod: Reisen Meghan und Harry zum Begräbnis nach Großbritannien?

Die britische Königsfamilie und Rolyal Fans trauern um Prinz Philip, der am 9. April nach einem längeren Spitalsaufenthalt und einer Herzoperation verstorben ist. Er sei "friedlich entschlafen", teilte der Buckingham Palast mit. Die Queen sei "zutiefst betrübt" über den Tod ihres Ehemannes und langjährigen Begleiters, der im Juni seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Auch die Cambrdiges sowie Charles und Camilla nahmen auf Instagram Abschied von dem Prinzgemahl.

Harry soll sich auf Rückkehr nach England vorbereiten

Die Königsfamilie bereite sich nun auf das Begräbnis vor, berichten britische Medien. Diese werde aufgrund der Corona-Pandemie aber wohl nicht so stattfinden können, wie es der ursprünglich Wunsch des verstorbenen Royals war. Derzeit sind aufgrund von Corona-Richtlinien maximal 30 Personen bei Begräbnissen in Großbritannien zugelassen. Wer an der Abschiedszeremonie teilnimmt, werde die Queen entscheiden.