Oprah: Rassistische Schlagzeilen über Meghan verfälscht?

Die Geschichten wurden von CBS-Produzenten anscheinend verwendet, um darauf hinzuweisen, dass Großbritannien eine rassistische Tendenz gegenüber Meghan hatte.

Beschwerdebrief an CBS

Ein Vorwurf, den Associated Newspapers nicht auf sich sitzen lassen will. Die Gruppe beschwert sich über die "absichtliche Verzerrung und Bearbeitung" von Schlagzeilen, die in der Montage während des Oprah Winfrey-Interviews verwendet wurden, berichtet The Telegraph.

Anwälte der Gruppe, zu der die Daily Mail und die Mail on Sunday gehören, sollen an die CBS-Produzenten geschrieben und gewarnt haben, dass viele Headlines "entweder aus dem Zusammenhang gerissen oder absichtlich bearbeitet" worden seien, um die Erzählung der Sussexes zu unterstützen.