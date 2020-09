Prinz Harry wird 36: Bahn frei für das neue Leben in Kalifornien

Prinz Harrys neues Zuhause liegt an der "Amerikanischen Riviera" - der Region um die kalifornische Küstenstadt Santa Barbara genannt. Das Haus in der Luxus-Enklave Montecito, in das der Royal mit Herzogin Meghan (39) und Sohn Archie (1) gezogen ist, soll neun Schlafzimmer haben. Mit Heimkino und Swimmingpool ist das Anwesen auch ideal für eine Geburtstagsparty: Harry wird am 15. September 36 Jahre alt.

Vielleicht will der Enkel von Königin Elizabeth (94) aber auch einfach nur seine Ruhe haben: In den vergangenen zwei Jahren lebte er mit Meghan im Kensington-Palast in London, dann - fast als Nachbar der Queen - in Windsor nahe der Hauptstadt, schließlich wegen des "Megxits" auf einer Insel in Kanada und von dort ging es weiter in die US-Metropole Los Angeles. Nun soll das Küstenparadies mit Traumstränden und Wanderwegen um Santa Barbara, rund zwei Autostunden nördlich von L.A., für längere Zeit ihre Bleibe sein.