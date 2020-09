Royal-Experte über Harry und Meghan: "Scheidung ist endgültig"

Der britische Royal-Experte Richard Kay ist sich nun sicher, dass Harry und Meghan damit die "endgültige Scheidung von Großbritannien" vollzogen haben. Seiner Meinung nach gibt es daher keine Aussicht auf Rückkehr, wie er in einem Artikel für die britische Boulevard-Zeitung Daily Mail schreibt. "Die Rückzahlung, die sie bis zum letzten Cent geleistet haben, ist äußerst bedeutsam. Harry und Meghan wollten sich damit von den königlichen Verpflichtungen befreien, aber vor allem von ihren Kritikern", so Kay, der sich aber nicht sicher ist, ob diese nun tatsächlich zum Schweigen gebracht wurden.

Auch das Interesse der Öffentlichkeit an Harry und Meghan dürfte dadurch nicht geschmälert werden - schließlich hätten sie mit Santa Barbara in Kalifornien ein neues Lebenszentrum gewählt, in dem alles auf Unterhaltung ausgelegt ist. Die Paparazzi-Kultur sei dort zudem viel ausgeprägter als in Europa.