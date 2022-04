Prinz Harry: Letzter Ausweg, um Beziehung zu William zu retten?

In den vergangenen zwei Jahren seit Meghans und Harrys Rücktritt aus der ersten Reihe der Royals und ihrem Umzug in die USA sollen William und Harry kaum miteinander gesprochen haben. Ihr Verhältnis sei "sehr angespannt", so Nicholl - was nicht zuletzt am explosiven Oprah-Interview liegt, in dem die Sussexes dem Palast rassistische Untertöne und mangelnde Unterstützung bezüglich Meghans psychischen Problemen vorgeworfen haben sowie der von Harry geplanten Veröffentlichung seiner Memoiren liegen soll.