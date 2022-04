"Er kann sie nicht leiden": Will Prinz Harry nicht, dass Camilla Königin wird?

"William hat Camilla in Bezug darauf akzeptiert, was sie seinem Vater bedeutet. Er ist dahingehend erwachsen geworden", erklärte Brown im Interview. "Harry hingegen kann Camilla nicht ausstehen, er will nicht, dass Camilla Königin wird, er ist sehr wütend, dass das passiert. Er hat seinen Frieden damit nicht gemacht und wird es wahrscheinlich auch nie."

Die Autorin befürchte auch, dass die offiziellen Memoiren von Prinz Harry, den Sohn von Lady Diana und seine Familie noch weiter voneinander distanzieren könnten. "Er wird hinter Charles und Camilla her sein und vielleicht William. Und das ist in diesem speziellen Moment für sie alle so wenig hilfreich; Für William ist das die große Wolke in ihrer Beziehung im Moment." Das Buch von Prinz Harry soll noch dieses Jahr erscheinen.

Prinz Harry: Wird sich Beziehung zu William und Charles bessern?

Tina Brown glaubt, um die Beziehung zwischen Prinz Harry, seinem Bruder und Prinz Charles würde es erst wieder besser stehen, wenn die Queen stirbt: "Mein Gefühl ist, dass der Tod der Königin so erschütternd sein wird, dass wirklich jeder sagen wird: 'Genug ist genug! Wir müssen nur an die Monarchie denken und was wichtig ist.'"