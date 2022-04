Bruch schon vor Meghan: Prinz Harry in Lebenskrise von William im Stich gelassen

"Mir wurde gesagt, dass im Moment absolute Funkstille zwischen ihnen herrscht", erklärte die 68-Jährige im Interview. Bis Prinz Harry die Armee verlassen hatte, seien die beiden unzertrennlich gewesen, doch danach hätte sich wohl alles verändert. Vor allem der Verlust der militärischen Struktur brachte Harry laut der "Palace Papers"-Autorin dazu, dass er "herumrasselte und nicht wirklich wusste, wer er war."

"Die Wahrheit ist, dass der charismatischere Prinz der jüngere Bruder war. Das war sehr schwierig, weil Harry eingedämmt und eine Rolle für ihn gefunden werden musste. Er hatte all diese Interessen in Afrika und Naturschutz, aber das hatte William auch und so musste Harry immer die zweite Geige spielen. Diana bestand [...] als Mutter darauf, dass die beiden Jungen gleich behandelt würden, aber sie würden niemals gleich sein, das ist das Problem. Allmählich wurde das zu einer großen Spannung zwischen ihnen. William hatte dieses große Schicksal vor sich, er wusste, wer er war. Für Harry war es wie: 'Wer werde ich sein – Onkel Andrew? Ist das wirklich mein Schicksal?'", meinte Brown in ihrem Interview mit The Telegraph weiter zu wissen.