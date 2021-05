"Wir brauchen dich nicht": Mit Trump befreundeter US-Moderator attackiert Harry

"Du denkst, Zensur und Unterdrückung von Gedanken sind eine gute Sache? Du möchtest, dass die Regierung kontrollieren kann, was Menschen denken, glauben und sagen dürfen?", fragte er an Harry adressiert.

Sean Hannity verteidigte Piers Morgan

Zudem verteidigte der US-Moderator seinen britischen Kollegen Piers Morgan. Dieser hatte nach Meghans und Harrys Oprah-Interview Kritik an Meghan geübt und ihr unter anderem vorgeworfen, dass er bezweifle, dass sie wirklich psychisch unter der Situation im britischen Königshaus gelitten habe - weswegen er am Ende seinen Job als Moderator bei "Good Morning Britain" loswurde. Morgan habe "ehrliche Kommentare" abgegeben und eine "andere Meinung" gehabt, so Hannity - und "du legst dich mit ihm an?"