Prinz Harry: Mit dieser Aussage macht er sich auch in den USA unbeliebt

Seit Prinz Harry die starren Strukturen des britischen Königshauses hinter sich gelassen hat, nimmt er sich bei Interviews und Auftritten kaum noch ein Blatt vor den Mund. Weil er nun in einem Podcast am ersten Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten Kritik übte, wird er in Großbritannien als auch von US-Amerikanern auf Twitter attackiert.

Harry kritisiert ersten Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten

Im Armchair Expert-Podcast bezeichnete der 36-Jährige den ersten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika als "verrückt" - obwohl er ihn nicht verstehe.

Der 1791 verabschiedete Artikel verbietet dem Kongress, Gesetze zu verabschieden, die die Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht einschränken.

"Ich hätte so viel zu sagen über den ersten Verfassungszusatz, weil ich ihn mehr oder weniger verstehe, aber er ist verrückt", erzählte Harry Moderator Dax Shepard.