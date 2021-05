Sussexes: Deal mit Konzern, gegen den Meghan einst Beschwerde einreichte

Die "Archewell Foundation" hat eine mehrjährige globale Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Konsumgüter-Konzern "Procter & Gamble" angemeldet. Durch ihre Zusammenarbeit wolle sich die Foundation der Sussexes unter anderem auf die Gleichstellung der Geschlechter konzentrieren. Meghan und Harry teilten mit, sie würden daran arbeiten, "mitfühlendere Gemeinschaften aufzubauen". Eine der Missionen der Sussexes sei es, eine "gerechtere Zukunft für Frauen und Mädchen" zu schaffen.

Meghan schrieb Beschwerdebrief an "Procter & Gamble"

Herzogin Meghan war es bereits als Kind ein Anliegen, Sexismus aus der Welt zu schaffen. Mit gerade einmal elf Jahren verfasste sie einen Beschwerdebrief, der an Procter & Gamble adressiert war - also das Unternehmen, mit dem sie und Harry jetzt zusammenarbeiten.

Die Produkte von Procter & Gamble sind weltbekannt. So gehören unter andrerem das Waschmittel Ariel, die Windeln Pampers, Oral-B und Gillette-Rasierer zum Portfolio des Unternehmens.

Als Kind schrieb die Herzogin von Sussex einen Brief an den Konzern mit der Bitte, eine "sehr sexistische" Spülmittelwerbung zu ändern. Das Nachrichtenmagazin Inside Edition veröffentlichte 2017 einen Beitrag aus dem Jahr 1993. Er zeigt die gerade mal elfjährige Meghan in der Sendung "Nick News". Darin kritisierte sie besagten Werbesport, der suggeriert, dass Frauen für den Abwasch in der Küche zuständig seien.