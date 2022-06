Prinz Charles unter Druck: Ermittlungen wegen Millionenspende aus Katar

Die Charity Commission will die Barzahlungen, die zwischen 2011 und 2015 in 500-Euro-Scheinen an Prinz Charles für seinen The Prince of Wales's Charitable Fund getätigt wurden, unter die Lupe nehmen, berichteten die Zeitungen "Times" und "Telegraph" am Montag.

Prinz Charles: Millionenspende von Ex-Ministerpräsident aus Katar

Der katarische Ex-Ministerpräsident Scheich Hamad bin Jassim Al-Thani soll Charles zwischen 2011 und 2015 Bargeld im Wert von rund drei Millionen Euro übergeben haben. Eine Million sei in einem Koffer, weitere Beträge in Einkaufstaschen eines bekannten Luxuskaufhauses verstaut gewesen.