Königsbesuch bei Kaiserwetter: Willem-Alexander und Máxima in Wien eingetroffen

Lange Zeit galten die Niederländer als "Sauber-Royals" ohne nennenswerte Skandale. Erst während der Corona-Pandemie gelangten sie zunehmend in die Kritik, da die Familie in den Griechenland-Urlaub flog als die Zahlen rasant in die Höhe schossen. Eine Geburtstagsparty zum 18er der ältesten Tochter, Prinzessin Amalia, tat dann noch ihr übriges. Das zeigt sich auch bei der Königstagsumfrage vom April. Denn da sprechen nur noch 54 Prozent König Willem-Alexander ihr Vertrauen aus. Zum Vergleich: 2020 waren das noch 74 Prozent.

Die Hoffnung liege jetzt bei Amalia, die etwa mit der Entscheidung, auf ihre Apanage zu verzichten, auf großen Respekt beim niederländischen Volk stieß. Neben Amalia haben Máxima und Willem-Alexander noch die beiden Kinder Alexia (17) und Ariane (15).