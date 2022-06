Prinzessin Alexia ist 17 geworden: Palast teilt Geburtstagsfoto

Prinzessin Alexia der Niederlande ist am Sonntag, 26. Juni, siebzehn Jahre alt geworden. Der Palast gratulierte der zweitältesten Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima auf Instagram. Zudem veröffentlichte das niederländische Königshaus in den sozialen Medien ein Foto der Prinzessin, welches vor wenigen Tagen bei einem gemeinsamen Familien-Fotoshooting im Palast Noordeinde in Den Haag entstanden ist.

Palast gratuliert mit Foto von Alexia

Seinen Geburtstag feierte der Teenager Berichten zufolge ganz bescheiden, im Kreis seiner Familie. Alexia, die im Herbst ihr zweites Jahr an dem UWC Atlantic College in Wales antreten wird, verbringt die Sommerferien bei Mama und Papa in den Niederlanden. Und da trifft es sich gut, dass ihr Geburtstag in die Sommermonate fällt und Alexia ihren Ehrentag zusammen mit ihren Liebsten verbringen konnte.