Prinz Charles und Camilla: Trauriges Ereignis überschattet ihren Hochzeitstag

Bereits seit 17 Jahren sind Prinz Charles und Herzogin Camilla verheiratet. Am 9. April 2005 gaben sich der Sohn der britischen Queen und seine zweite Ehefrau das Jawort. Eigentlich ein Grund zu feiern, doch ein tragisches Ereignis, welches sich mit dem Datum den selben Jahrestag teilt, ist aktuell wieder in aller Gedanken.

Charles und Camilla: Hochzeitstag an Philips Todestag

Am 9. April 2021 verkündete der britische Königshof, dass Prinz Philip, der Ehemann von Königin Elizabeth II. im Alter von 99 Jahren verstorben sei. "Mit tiefer Trauer hat Ihre Majestät, die Königin, den Tod ihres geliebten Mannes, Seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen Philip, Herzog von Edinburgh, verlautbart. Seine königliche Hoheit ist heute Morgen friedlich in Windsor Castle verstorben", hieß es letztes Jahr in einem offiziellen Statement des Buckingham Palastes auf Twitter. Letzte Woche sammelten sich etliche Mitglieder der Königsfamilie, um dem verstorbenen Gemahl der Queen im Zuge eines Gedenkgottesdienstes ihre letzte Ehre zu erweisen.