Prinz Charles im ewigen Wartestand: Weshalb die Queen wohl nie abdanken wird

Am 21. April feierte Königin Elizabeth ihren 95. Geburtstag. Ihr eisernes Pflichtbewusstsein, stellte sie die letzten Jahrzehnten unter Beweise. die Überzeugung, ihr Leben ihrer Verpflichtung als Moanrchin zu widmen, wurde bereits 1947 deutlich, als sie ihr Leben an ihrem 21. Geburtstag in einer Radiorede dem Commonwealth widmete: "Ich erkläre vor Ihnen allen, dass mein gesamtes Leben - ob lang oder kurz - dem Dienst an Ihnen und dem Dienst an unserer großen, imperialen Familie, zu der wir alle gehören, gewidmet sein wird."