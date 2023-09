PR-Experte über Meghans Invictius-Games Rede: Schachzug könnte nach hinten losgehen

Hand in Hand haben Prinz Harry und seine Frau Meghan bei den Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in Düsseldorf einen Wettkampf besucht. Auf dem Programm stand am Mittwochvormittag das Rollstuhlbasketball-Match Ukraine gegen Australien. Das Paar setzte sich zwischen Fans beider Mannschaften und fieberte bei dem Spiel mit, das die Ukrainerinnen und Ukrainer mit 8 zu 6 für sich entschieden. Meghan reiste am Dienstag an und nahm bereits an einem Abendtermin teil, bei dem sie eine Rede hielt, während sie sich mit Harry die Bühne teilte.

Meghan sprach bei Rede über das Muttersein

Mit dem Publikum teilt die Herzogin von Sussex sehr persönliche Worte. Zunächst entschuldigte sie sich dafür, dass sie im Gegenteil zu Harry nicht auch schon bei der Eröffnung der Invictus Games am Samstag dabei sein konnte.

