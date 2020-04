Paris Hilton postete Telefonnummer auf Instagram

Society-Star Paris Hilton nimmt sich angesichts der Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise Zeit, um Fragen ihrer Anhänger zu beantworten. "In dieser Zeit liebe ich es mehr denn je, mit all meinen Fans zu interagieren und mich mit allen zu verbinden", schrieb sie am Montag (Ortszeit) in ihren sozialen Netzwerken.