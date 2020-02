Bestätigt: Paris Hilton stellt neuen Freund vor

Schon seit einiger Zeit wurde darüber getuschelt, dass It-Girl Paris Hilton wieder in festen Händen sein soll. Denn bei der Aftershow-Party der Golden Globes in Los Angeles tauchte die Hotelerbin mit dem Autor und Unternehmer Carter Reum auf. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht so ganz klar, wie die beiden nun zueinander stehen.

Am Valentinstag postete Paris Hilton nun aber ein inniges Pärchenfoto mit der Bildunterschrift "My Valentine".