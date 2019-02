Oscar-Gala 2019: Der beste Klatsch & Tratsch zum Event

In der Oscar-Nacht am Sonntag in Los Angeles sorgten die Stars auch abseits ihrer Gewinne und Nominierungen für Schlagzeilen.

Romantische Stimmung bei Gaga & Cooper

Lady Gaga und Bradley Cooper sorgten bei einer gemeinsamen Performance für Romantik. Bei der Oscar-Gala performten die beiden - die im viel gelobten Film "A Star Is Born" ein Paar spielen - Gagas Oscarprämierten Song "Shallow".

Die beiden gingen Hand in Hand auf die Bühne. Am Klavier sah sie im tief in die Augen, als er sein Solo anstimmte. Nebeneinander, Wange an Wange, saßen sie dann auf der Klavierbank.

Bei Fans rief die emotionale Performance Fragen auf – auf sozialen Medien mutmaßte man, zwischen den beiden Schauspielern mehr läuft als nur kollegiale Zusammenarbeit.