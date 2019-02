Klum verliebt bei den Oscars: Kleiderwahl sorgt für Spekulationen

Lady Gaga

Weit weniger Drama als gedacht versprühte Lady Gaga auf dem roten Teppich. Gut so, denn statt zu einem exzentrischen Look zu greifen, entschied sich die 32-Jährige für einen schulterfreien Entwurf von Alexander McQueen. Die Kette trug bereits Audrey Hepburn in "Breakfast at Tiffany's".