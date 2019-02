Oscars 2019: Übersicht über die Gewinner aller Kategorien

In der Nacht auf Montag wurden im Dolby Theatre in Hollywood die 91. Academy Awards verliehen. Die Oscar-Gala, die nach 30 Jahren wieder ohne traditionellen Host über die Bühne gegangen ist, brachte ein breites Feld an Gewinnern. Nachfolgend eine Übersicht über die Preisträger aller Kategorien:

Bester Film: "Green Book"

Beste Regie: Alfonso Cuaron ("Roma")

Beste Hauptdarstellerin: Olivia Colman ("The Favourite")

("The Favourite") Bester Hauptdarsteller: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

("Bohemian Rhapsody") Beste Nebendarstellerin: Regina King ("If Beale Street Could Talk")

("If Beale Street Could Talk") Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali ("Green Book")

Beste Kamera

Bestes Original-Drehbuch: "Green Book"

Bestes adaptiertes Drehbuch: "BlacKkKlansman"

Bester fremdsprachiger Film: "Roma"

Beste Musik: "Black Panther"

Bester Song: "Shallow" aus "A Star is Born"

Bestes Kostümdesign: "Black Panther"

Bestes Make-up: "Vice"

Beste visuelle Effekte: "First Man"

Bester Schnitt: "Bohemian Rhapsody"

Bestes Szenenbild: "Black Panther"

Beste Tonmischung: "Bohemian Rhapsody"

Bester Tonschnitt: "Bohemian Rhapsody"

Beste Dokumentation: "Free Solo"

Bester Animationsfilm: "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

Bester Kurzfilm: "Skin"

Bester animierter Kurzfilm: "Bao"

Bester Dokumentar-Kurzfilm: "Stigma Monatsblutung"