Zur 91. Award Ceremony: Das waren die größten Oscar-Pannen

Doch eine Panne kommt selten allein - auch in den Jahren zuvor schlichen sich immer wieder unangenehme Missverständnisse ein.

1934:

"Komm auf die Bühne, Frank!", rief der Laudator ins Publikum, woraufhin sich Regisseur Frank Capra († 94) auf dem Weg machte. Eine unangenehme Situation für beide, denn der Ankünder meinte eigentlich Frank Llyod († 74).

Frank Capra musste jedoch nicht so lange auf seine Auszeichnung warten: Er durfte im Jahr darauf einen Oscar für "Es geschah in der Nacht" mit nach Hause nehmen.

1938:

Spencer Tracy († 67) wurde für seine Darstellung in "Manuel" als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Auf seinem Oscar stand jedoch nicht sein Name, sondern " Dick Tracy" - der Name eines Comic-Helden.