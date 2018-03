Kimmel und Trump: Sticheleien wegen TV-Quote bei Oscars

"Die schlechtesten Oscars der GESCHICHTE. Das Problem ist, dass wir einfach keine Stars mehr haben - außer eurem Präsidenten (kleiner Scherz, natürlich)!" twitterte US-Präsident Donald Trump nach der Verleihung der begehrten Filmpreise in Hollywood.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. März 2018

Jimmy Kimmel, Talkmaster und Moderator der 90. Oscar-Gala, konterte: "Danke, schlechtester Präsident der GESCHICHTE."

Thanks, lowest rated President in HISTORY. https://t.co/E01UgDaZ3T — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 6. März 2018

Trump liegt, was die TV-Einschaltquoten betrifft, durchaus richtig: Mit durchschnittlich 26,5 Mio. Zuschauern erreichten die Gala einen Tiefpunkt seit die Oscar-Gala im TV übertragen wird. Noch nie zuvor haben weniger als 30 Mio. US-Amerikaner die Verleihung verfolgt.

Der beleidigte Ton Trumps dürfte daher rühren, dass der US-Präsident seit etlichen Jahren nicht mehr an der bedeuten Filmpreis-Verleihung teilnehmen darf.

Für Kimmel kam die Steilvorlage Trumps gerade recht. Er griff den Tweet in "Jimmy Kimmel Live!" noch einmal auf:

Ich denke, dass er "The Shape of Water", den Gewinner in der Kategorie "Bester Film", wirklich lieben würde. Falls Sie ihn noch nicht gesehen haben: Er dreht sich um ein Monster, das Sex mit einer Frau hat, die nicht darüber reden kann. Also im Grunde genommen seine Lebensgeschichte."

This is what happens when you wake up to a tweet from @RealDonaldTrump... pic.twitter.com/JDuwfkrjLT — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 7. März 2018

