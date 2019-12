Nur Freunde? Brad Pitt feierte mit Jennifer Aniston Weihnachten

Ein Augenzeuge soll gegenüber Entertainmet Tonight berichtet haben, dass Pitt am späten Nachmittag erschien und den ganzen Abend mit Aniston und ihren Freunden verbrachte. "Er war unter den Ersten, die kamen und der Zweitletzte, der ging", so die Quelle. Etwa 23:00 Uhr sei es gewesen, als Pitt das Anwesen in Kalifornien wieder verließ. Sein Sicherheitspersonal habe währenddessen im Auto gewartet.

Wie die Quelle weiters wissen will, soll es sich um "festliches, entspanntes Zusammenkommen unter Freunden" gehandelt haben. Wie das Magazin People berichtete, soll Pitt auch bei Anistons Geburtstagsparty im Februar anwesend gewesen sein.

Brad Pitt und Jennifer Aniston waren von 2000 bis 2005 verheiratet. Zehn Jahre später heiratete Aniston schließlich Schauspieler Justin Theroux - auch ihre zweite Ehe scheiterte. Pitt verkündete nach zwölf Jahren Ehe mit Angelina Jolie im Jahr 2016 ebenfalls die Trennung.