Brad Pitt wollte Jennifer Aniston mit "besonderem Geschenk" zurückerobern

Als sie verheiratet waren, hätten beide "ihr Herz und ihre Seele in die Renovierung des Anwesens gesteckt", heißt es. Gerade für Aniston sei es ein absoluter Wohlfühltort gewesen. Brad Pitt soll daraufhin Kontakt mit dem aktuellen Besitzer und dem Immobilienmakler aufgenommen haben.

Wie die Quelle weiters wissen will, sei Pitt bereit gewesen, die Immobilie zurückzukaufen und Aniston damit zu überraschen. "Alles, was Brad will ist, mit Jennifer zurück in ihr gemeinsames Zuhause zu ziehen und da weiterzumachen, wo sie damals aufgehört haben", so die Quelle. Wie die angeblich geplante Überraschung ausging, ist unklar.