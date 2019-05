Das opfert Hollywood-Star Brad Pitt für seine Kinder

Insider: "Pitt möchte verlorene Zeit aufholen"

Es sei laut Insider nicht einfach für Pitt gewesen, sich an die strengen Besuchsregeln zu halten, die ihm Ex-Frau Angelina Jolie und ihre Rechtsanwälte auferlegt hatten. Während Jolie des Öfteren bei Shopping-Trips und Film-Premieren mit ihren Kindern abgelichtet wurde, hat man Brad in der Zeit der Scheidungsverhandlungen nicht mit seinen Kindern in der Öffentlichkeit gesehen.