Jolie & Pitt: Gemeinsames Wochenende ohne Kinder

Jolies Umzugspläne

Im Vorfeld des geplanten Wochenendtrips soll es zwischen Jolie und Pitt erneut zu Spannungen gekommen sein: Die "Maleficent"-Darstellerin soll weder von den Dating-Gerüchten um Pitt und Charlize Theron begeistert gewesen sein, noch soll es ihr gefallen, dass Brad wieder Kontakt zu seiner Ex-Frau Jennifer Aniston hat.

Angeblich plane Jolie nun sogar, mit den Kindern nach New York zu ziehen, wie die Gazette National Enquirer behauptet. "Angie will Hollywood hinter sich lassen - und Brad gleich mit", zitiert das Blatt einen angeblichen Insider. Ein Umzug in den Big Apple würde es Pitt aber nur noch schwerer machen, seinen Nachwuchs zu sehen.