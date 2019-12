Brad Pitt äußert sich zu Liebesgerüchten

Hollywood-Star Brad Pitt (55) hat sich zu Gerüchten über unterschiedliche Liebschaften seit der Trennung von Angelina Jolie (44) geäußert.

Während der Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood" wurde ihm und Leinwandpartnerin Margot Robbie (29) beispielsweise ein ernsthafter Flirt nachgesagt, der sogar ihre Ehe gefährdet haben soll. Auch Gerüchte um ein Liebes-Come-Back von Pitt und Ex-Frau Jennifer Aniston (50) kochen immer wieder hoch. Im Interview mit dem New York Times Magazine stellte der Schauspieler nun jedoch klar: "Ich weiß nicht, mit wie vielen Frauen ich in den letzten zwei bis drei Jahren etwas gehabt haben soll - aber nichts davon ist wahr."