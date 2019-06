Brad Pitt und Margot Robbie: Verhängnisvoller Fremdflirt?

Immer wieder kommt es vor, dass es bei einem Filmdreh zwischen zwei Hollywoodstars funkt. Einer, der davon ein Lied singen kann, ist Brad Pitt: Seine Affäre mit Angelina Jolie am Set von "Mr und Mrs Smith" im Jahr 2004 führte immerhin zur Scheidung von Jennifer Aniston. Seitdem wurden dem Mimen immer wieder Flirts mit attraktiven Kolleginnen nachgesagt. So war 2016 unter anderem von einem Techtelmechtel mit Marion Cotillard die Rede - was die damals ohnehin schon zerrüttete Ehe mit Jolie enorm belastet haben soll. Später wurden Pitt Gefühle für seine Drehpartnerinnen Sienna Miller und Ella Purnell nachgesagt. Bestätigt wurden die Spekulationen allerdings nie. Pitt ist offenbar nach wie vor Single.

Margot Robbie: Verknallt in Brad Pitt?

Nun kursiert ein neues Gerücht über den 55-Jährigen. Angeblich soll auch die verheiratete Margot Robbie dem sechsfachen Vater verfallen sein. Beim Dreh des aktuellen Quentin Tarantino-Streifens "Once Upon a Time in Hollywood" und der anschließenden PR-Tour sorgte ihr vermeintliches Faible für Pitt ordentlich für Getuschel unter ihren Kollegen.

Wie ein Crew-Mitglied gegenüber dem Klatschmagazin Star erzählt, soll Robbie Brad Pitt derart offensiv Avancen gemacht haben, dass ihre Gefühle für ihn kaum zu übersehen waren.