"War überfordert": Hochzeitsplaner über vermeintliche Bridezilla Nicola Peltz

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben sich im April 2022 getraut. Die Hochzeit soll 18 Millionen Euro gekostet haben. Kürzlich wurde bekannt, dass Nicolas schwerreicher Vater Nelson Peltz eine Klage gegen die Hochzeitsplanerinnen Nicole Braghin und Arianna Grijalba eingereicht haben, weil sie sich geweigert hatten, den Vorschuss in Höhe von 159.000 Dollar zurückzugeben, die er ihnen gegeben hatte.

Hat Peltz Wedding-Planner in die Flucht geschlagen?

Nachdem sie sich bereits von einem Hochzeitsplaner getrennt hatten, sollen die Peltzs das Duo sechs Wochen vor der mit Stars besetzten Hochzeit auf dem Anwesen des Milliardärs in Palm Beach eingestellt haben. Die beiden Wedding-Planner sollen aber nach nur neun Tagen das Handtuch geworfen haben. Grijalba und Braghin sollen sich entschieden haben, die Hochzeit nicht weiter planen zu wollen, weil sie die Gästeliste des Paares, die mehr als 500 Personen umfasste, nicht bewältigen konnten. Im Rahmen der Klage wurden auch SMS bekannt, die Nicola Peltz den Hochzeitsplanerinnen geschickt haben soll. Darin legt die Milliardärstochter einen schnippischen und herrischen Ton an den Tag - was Gerüchte, die Vorbereitungen auf ihre ach so tolle Luxus-Hochzeit mit Brooklyn Beckham seien Hinter den Kulissen mit Stress und Drama verbunden gewesen sein.