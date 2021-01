Neuer Job für Fergie: Prinz Andrews Ex-Frau geht unter die Roman-Autoren

Ferguson und der zweitälteste Sohn der Queen, Prinz Andrew (60), ließen sich 1996 nach zehn Jahren Ehe scheiden. Trotzdem sind sie nach eigenen Angaben immer noch eng befreundet. Sie zeigte sich auch demonstrativ an der Seite ihres Ex-Mannes, nachdem der wegen einer mutmaßlichen Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Erklärungsnot geraten war.

Jahrelange Jobflaute

In den vergangenen Jahren hatte Fergie immer wieder mit Geldproblemen und Jobsorgen von sich reden gemacht. In der Vergangenheit hat die Duchess of York wiederholt über ihre als zu gering empfundene Scheidungsvereinbarung beklagt. Bereits in den ersten Jahren nach der Scheidung soll sie Schulden in der Höhe von mehreren Millionen Pfund angehäuft haben. 2010 hatte sich Ferguson, die einst eine Sekretärinnenschule absolviert hat, offiziell zu ihren Geldsorgen bekannt - als ihre New Yorker Firma "Hartmoor", die ihr zu einer Karriere in den Vereinigten Staaten verhelfen sollte, mit rund einer Million Dollar pleite ging.