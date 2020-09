Neuer Job für Ex-Privatsekretär von Prinz William

Simon Case, ein früherer Privatsekretär von Prinz William, wird oberster Spitzenbeamter in Großbritannien. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen im Herzen der Regierung und für die Royals sei Case perfekt geeignet für den sehr wichtigen Posten, sagte Premierminister Boris Johnson am Dienstag in London. Der 41-Jährige löst Mark Sedwill ab, der bereits seinen Rücktritt angekündigt hatte.