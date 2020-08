Prinz Williams erster Heiratsantrag endete "beinahe" mit Gefängnis

Bei seiner heutigen Frau Catherine hatte William da bekanntlich mehr Erfolg. Das Warten auf den richtigen Moment für den Heiratsantrag hatte ihn trotzdem so manche Schweißperle gekostet. Er habe den mit blauen Saphiren und Diamanten besetzten Verlobungsring seiner Mutter Diana drei Wochen lang in seinem Rucksack mit sich herumgetragen, gestand er in einem Fernsehinterview im Jahr 2010. Diesen habe er wie seinen Augapfel gehütet. "Überall, wo ich war, habe ich ihn festgehalten, weil ich wusste, dass ich eine Menge Ärger kriegen würde, wenn das Ding weg ist."

Schlussendlich habe er Kate den Ring während eines Urlaubs in Kenia angesteckt. Ob er dafür vor ihr auf die Knie ging, wollte Prinz William nicht verraten. "Wir haben schon seit einer Weile über Hochzeit gesprochen, also war es keine unglaublich große Überraschung." William und Catherine haben am 29. April 2011 geheiratet.