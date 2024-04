Nach Luxus-Geburtstagsparty: Victoria Beckham hat wieder Grund zu feiern

Nachdem Victoria Beckham vor wenigen Tagen in einem exklusiven Club und mit jeder Menge Prominenz - darunter Tom Cruise und Salma Hayek - ihren 50. Geburtstag gefeiert hat, wo bis in die frühen Morgenstunden getanzt und getrunken wurde, hat sie jetzt zu einer weiteren Nobel-Veranstaltung geladen.

Die britische Modedesignerin feierte den Start ihrer neuen "Mango"-Kollektion in Spanien, im Beisein modebewusster Kolleginnen wie Alexa Chung und Emily Ratajkowski . Auch die Ex-Freundin ihres Sohnes Romeo Beckham , Model Mia Regan , war bei dem Event anwesend, wie von der Daily Mail veröffentlichte Fotos zeigen ( zu sehen hier ).

Victoria Beckham feiert mit ihrer stylischen Clique

Das Mode-Event fand in der Nähe von Girona an der Costa Brava statt. Zu Ehren der neuen Kollektion von Victoria Beckham wurde ein festliches Dinner veranstaltet.

Unter den Gästen, die zur Veranstaltung kamen, war auch Model Adwoa Aboah, die Victoria herzlich umarmte.

"Was für ein toller Abend zur Feier von #VictoriaBeckhamxMango! Ich trage den maßgeschneiderten weißen Anzug aus der neuen Kollektion", schrieb Beckham unter ein Foto von sich, das sie in ganz in Weiß zeigt. Auf einem weiteren Bild, das sie auf Instagram veröffentlichte, posiert sie zusammen mit Chung und Ratajkowski, die ebenfalls schicke Outfits tragen - womit Beckham laut Daily Mail einmal mehr bewiesen hätte, dass ihr Freundeskreis nach wie vor zu den stilvollsten im Showbusiness gehört.