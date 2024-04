Schrein mit gemeinsamen Fotos: Tom-Cruise-Besessenheit der Beckhams enthüllt

Auf dem Dance Floor soll Tom Cruise der absolute Superstar gewesen sein, der von anderen Gästen als "besonders enthusiastisch" bei seinen Tanz-Bewegungen beschrieben wurde. Ein Augenzeuge behauptet gegenüber Daily Mail, dass Cruise trotz seiner 61 Jahre am Ende sogar eine Breakdance-Aufführung und den Spagat geschafft habe. "Er liebte den Tanz, er hat großen Spaß gemacht", so eine Quelle. "Er hatte einfach eine tolle Zeit."

Auch in den darauffolgenden Jahren blieb Cruise mit den Beckhams in engem Kontakt. Das Paar und der Action-Star zeigten sich damals auch immer wieder gemeinsam bei Events.

Im Museum of Contemporary Arts soll er für das britische Paar eigens eine Party geschmissen haben, zu der viele Stars eingeladen waren - darunter Cruises damalige Ehefrau Katie Holmes , Will Smith und Jada Pinkett Smith , Brooke Shields , Eva Longoria und Jim Carrey .

Victoria Beckham hatte bereits 2006 an Cruises Hochzeit mit Katie Holmes in Italien teilgenommen. Cruise ist Fußballfan und wurde bei vielen von Davids Spielen gesehen. Über die Beckhams heißt es, sie seien schon immer völlig vernarrt in den US-amerikanischen Star gewesen. Zu Hause sollen sie sogar Fotos des "Top Gun"-Darstellers für alle sichtbar zur Schau stellen, weil sie so stolz auf ihre Verbindung zu dem Schauspieler sind, erzählen Insider gegenüber Page Six.

Eine Quelle aus der Branche verrät: "Die Beckhams standen Tom [jahrelang] sehr nahe – sie gingen auf jede Menge Partys in seinem Haus in LA."

"Er ist sehr, sehr charmant. Sie waren von ihm beeindruckt."

Laut Jenny Frankfurt, der ehemaliger Managerin von Geri Halliwell, hatten die Beckhams deswegen eine Reihe von Fotos von sich mit dem Star in ihrem ehemaligen Landhaus, dem sogenannten "Beckingham Palace". Frankfurt beschreibt einen ihrer Besuche in dem Haus und berichtet, dass es bei der Ankunft auf dem Anwesen der Beckhama in Hertfordshire "einen riesigen Weihnachtsbaum in der Halle und mehrere Fototische gab, von denen einer ausschließlich etwa 30 Bildern von Victoria und David mit Tom Cruise gewidmet war."

Die Begeisterung soll dann aber etwas abgekühlt sein, als der Scientologe Cruise versucht haben soll, mit dem Paar über die Sekte zu sprechen. Die Beckhams hätten ihm höflich erklärt, dass sie kein Interesse hätten.

Wie Tom Cruise versuchte, Beckhams für Scientology zu gewinnen

In seinem 2022 erschienenen Buch "A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology" behauptete das ehemalige hochrangige Scientology-Mitglied Mike Rinder, die Glaubensgemeinschaft habe große Kosten auf sich genommen, um die Beckhams durch Cruise zu umwerben.

"Auf dem Gelände von Gold [der Hauptsitz von Scientology in San Jacinto, Kalifornien] wurde ein professioneller Fußballplatz errichtet. Der Boden wurde geebnet, Bewässerung installiert, ein perfekter Rasen und Ziele gesetzt", schrieb Rinder. "Es wurde nur zu einem Zweck gebaut: damit Tom Cruise seinen Freund David dazu bewegen konnte, [...] zu kommen. Es ist nie passiert."