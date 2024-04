Dekadenz zum 50er: David Beckham entführt Victoria mit Privatjet

Das ehemalige "Spice Girl" Victoria Beckham wurde am 17. April 50 Jahre alt. An ihrem runden Geburtstag ließ sich ihr Ehemann David Beckham nicht lumpen. Er überraschte seine Liebste mit einem ziemlich verschwenderischen Ausflug nach Südfrankreich.

Wie Victoria Beckham ihren 50. Geburtstag gefeiert hat

Berichten zufolge entführte David Beckham seine Frau in einem Privatjet nach Südfrankreich. Laut Daily Mail ließ sich das Promi-Paar, in Frankreich angekommen, dann mit einem Auto von einem Chauffeur zum Nobel-Restaurant "La Colombe d'Or" in Saint-Paul de Vence an der französischen Riviera chauffieren. Die beiden sollen von seinen vier Kindern sowie Victoria Beckhams Eltern Jackie und Tony begleitet worden und später zum Flughafen Luton zurückgeflogen worden sein.

Das gemeinsame Essen hat David Beckham übrigens ein kleines Vermögen gekostet. Wie die Daily Mail berichtet, speist man in dem Lokal, in dem Victoria Beckham ihren Geburtstag zelebrierte, nicht unter 200 Pfund (234 Euro) pro Kopf.