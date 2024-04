Victoria Beckham gibt erstmals Einblick in ihr 24-Millionen-Penthouse in Miami

Über die Jahre hinweg haben David und Victoria Beckham schon einige Immobilien in Großbritannien, den USA, Spanien, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten besessen.

Umso mehr verwunderte es, wie klassisch die Inneneinrichtung ihres 12 Millionen Pfund (ca. 14 Mio. Euro) teuren Herrenhauses in den Cotswolds im Südwesten Englands ist. Dies konnte man sehen, als die Beckhams im Rahmen ihrer Netflix-Dokuserie "Beckham" Einblicke in ihr britisches Heim gaben, das sie 2016 erstanden haben. Kurz: Nicht nur der einst als "trashig" abgetane Modestil der Beckhams hat sich im Laufe ihrer Karriere geändert. Auch ihr Einrichtungsgeschmack ist edler geworden.

So wohnen die Beckhams in ihrem Penthouse in Miami

Jetzt hat Victoria Beckham ihren Fans auch einen seltenen Einblick in ihr Anwesen in Miami gegeben. Anlässlich ihres 50. Geburtstags teilte die Modedesignerin ein Foto, auf dem sie sich auf dem Sofa entspannt und die Zeitung liest.

Bei dem Möbelstück, auf dem Beckham relaxt, handelt es sich um eine plüschig aussehende, schwarze Samtcouch. Der Einrichtungsstil scheint jenem im Landhaus von David und Victoria Beckham zu ähneln. Im Wohnzimmer des Paares in ihrem Cotswolds-Anwesen herrscht eine erdige Atmosphäre – mit Dunkelgrün, Greige-, Schokoladen- und Grautönen.

Auf dem Foto, das Victoria Beckham in ihrem Penthouse in Florida zeigt, herrschen ebenfalls erdige Töne vor. Im Hintergrund sind an den Wänden große Kunstwerke zu sehen. Ein edler Tischtennis-Tisch schmückt die Holzdielen.

Es ist das erste Mal, dass man einen Blick auf das Luxus-Penthouse der Beckhams werfen durfte.