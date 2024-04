Vom "Spice Girl" zur Modeikone: Victoria Beckham wird 50

"Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want ("Yo, ich sage dir, was ich will, was ich wirklich, wirklich will)", trällerte einst Victoria (damals noch Addams) mit der britischen Girl-Band "Spice Girls". Und man hat das Gefühl, dass sie immer schon gewusst hat, was sie will.

Bereits 1980 wollte sie eine musikalische Karriere einschlagen, ihre Eltern schrieben sie an der Jason Theatre School. Am 4. März 1994 fand ein Vorsingen in den Londoner Danceworks-Studios statt, 600 junge Frauen kamen und versuchten ihr Glück, darunter auch die damals 20-jährige Victoria.