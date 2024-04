Tanzender Tom Cruise & Tequila-Flaschen für 200 Euro: Beckhams wilder Luxus-Geburtstag

Victoria Beckham hat sich zu ihrem 50. Geburtstag von ihrer Familie und ihren Freunden hochleben lassen. Wie die Daily Mail berichtet, hat das ehemalige "Spice Girl" in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis 2.30 Uhr morgens im gehobenen Club Oswald's, zu dem nur Mitglieder Zutritt haben, in London gefeiert.

Victoria Beckham hat ihren 50. Geburtstag unter anderem mit den "Spice Girls" Geri Horner , Emma Bunton , Melanie Chisholm und Melanie Brown gefeiert. Sie veröffentlichte bei Instagram ein Video, das zeigt, wie die fünf ehemaligen Band-Kolleginnen zum Lied "Stop" tanzen. "Beste Nacht überhaupt! Alles Gute zum Geburtstag für mich!", schrieb Beckham am Sonntag. "Ich liebe euch alle so sehr! #SpiceUpYourLife". Auch ihr Mann schaut kurz ins Bild und singt eine Zeile mit.

Auch Star-Koch Gordon Ramsay, Schauspieler Jason Statham und Frau Rosie Huntington-Whiteley, Regisseur Guy Ritchie und seine Frau Jacqui Ainsley waren mit von der Partie. Edward Enninful von der Vogue war ebenso zu Gast, wie auch Davids bester Freund Dave Gardner, der später in der Nacht in einem nahegelegenen Döner-Lokal gesichtet wurde. Salma Hayek war mit ihrem Mode-Tycoon-Ehemann Francois-Henri Pinault vor Ort.

Wie die britischen Society-Expertinnen Alison Bishoff und Katie Hind in einem Artikel für die Daily Mail berichten, soll die Party am Samstagabend um 19.30 Uhr begonnen haben. Victoria feierte ihren Geburtstag gekleidet in ihrem eigenen Label. David Beckham kam in einem Anzug der italienischen Marke Loro Piana. Ihre Söhne Brooklyn, Romeo und Cruz trugen Dior, während Tochter Harper ein Outfit aus der Kollektion ihrer Mutter präsentierte.