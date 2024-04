Prinz Williams rührendes Versprechen an die Öffentlichkeit in Bezug auf Kate

Dreieinhalb Wochen nach der Bekanntgabe der Krebserkrankung von Prinzessin Catherine ist Prinz William zu seinen offiziellen Pflichten zurückgekehrt. Am Donnerstag, dem 18. April, besuchte William in der Grafschaft Surrey die Organisation Surplus for Supper, die aussortierte Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Danach stand der Besuch eines Jugendzentrums in London auf seinem Programm, das regelmäßig von Surplus for Supper beliefert wird.

Während einer Diskussion sprach er mit Rachel Candappa, die dem Vater von drei Kindern freundlicherweise Karten überreichte und seiner Frau und seinem Vater alles Gute für Kates Kampf gegen den Krebs wünschte. In einem rührenden Moment zwischen den beiden legte William der Frau als einer Geste des Dankes seine Hand auf ihre Schulter. Als Candappa ihn bat, sich um die Prinzessin zu kümmern, stellte William mit nur wenigen Worten klar, dass er seine Ehefrau nicht im Stich lassen wird. "Das werde ich tun, das werde ich", lautete Williams versprechen.

Quellen zufolge ist Prinz William entschlossen, seine Pflicht mit der Unterstützung der Prinzessin in Einklang zu bringen.