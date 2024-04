Kämpferische Kate: "Mir wurde klar, welche Macht der Geist über den Körper hat"

Es war wohl die schwierigste Aufgabe, die Prinzessin Catherine bisher in ihrer Rolle als Royal zu bewältigen hatte: Nach wochenlangen Spekulationen um ihren gesundheitlichen Zustand, klärte Kate, die sich im Jänner einer Bauchoperation unterzogen hatte, am 22. März die Welt darüber auf, dass sie sich aufgrund einer Krebsdiagnose in Behandlung befindet.