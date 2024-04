Wie seine "zweite Mutter" Prinz William jetzt beisteht

Da braucht man auch einmal eine Pause: Der Daily Mail zufolge wurde William kürzlich mit seiner Schwiegermutter Carole Middleton in einem Pub in North Norfolk gesichtet. Ein Gast berichtete: "Es war alles sehr unauffällig, ohne großes Tamtam. Er ging einfach rein und durch den Pub. Er schien mit Carole Middleton zusammen zu sein". Die Middletons sollen auch bei der Betreuung ihrer Enkelkinder George, Charlotte und Louis mithelfen.

Adelsexpertin: Auch Middleton braucht Trost

Neben Kate müsse man jetzt eben auch an Carole denken, so die britische Adelsexpertin Jennie Bond zur Zeitung Mirror. "Kate mag 42 Jahre alt sein, aber sie ist immer noch Caroles kleines Mädchen, und zu sehen, was sie durchmacht und wie sie dem Druck standhält (...), muss für sie sehr erschütternd sein. Sie ist zweifelsohne ein Fels in der Brandung und eine tröstende Präsenz für die Kinder, aber auch sie wird Trost brauchen."