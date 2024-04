Befremdliche Szene bei Polo-Turnier: Meghan will nicht, dass Frau neben Harry posiert

Für ein Wohltätigkeitspoloturnier sind Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) in den US-Staat Florida gereist. Harry nahm am Freitag in Wellington an einem Polospiel teil, bei dem er von seiner Frau angefeuert wurde,

Das Herzogpaar von Sussex zeigte sich im Grand Champions Polo Club sichtlich verliebt. Abseits des Spielfelds kam es aber zu einer unbehaglichen Szene, als Meghan und Harry mit anderen Spielern und Gästen der Veranstaltung für die anwesenden Fotografen posierten.

Meghan gab Anweisungen bei Foto mit weiblichem Fan Meghan wurde dabei gefilmt, wie sie sich scheinbar weigerte, dass die unbekannte Frau neben Prinz Harry steht, um ein gemeinsames Foto zu machen, um den jüngsten Sieg seines Poloteams zu feiern. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie die Herzogin von Sussex auf der Bühne des Grand Champions Polo Club in Wellington näher ihren Mann heranrückt, während eine andere Frau versucht, sich neben den Herzog zu stellen. Meghan schien es aber vorzuziehen, wenn besagte Dame nicht neben Harry steht, sondern sich zu ihr gesellt - so, dass sie selbst in der Mitte steht. Sie deutet der Frau, Platz zu tauschen. Als sich diese nicht rührt, hört man Meghan fragen: "Möchten Sie hierher kommen?" Freundlich lächelnd deutet die Herzogin der Frau, sich links neben sie zu stellen, während jemand anderes im Video die Frau ebenfalls anweist: "Kommen Sie her." Es kam zu einer ungelenken Szene, bei dem die Anwesend anscheinend alle nicht so recht wussten, was sie mit dem Pokal, den es für die Fotografen hochzuhalten galt, anstellen sollten.

Fans bezeichnen Szene als unhöflich Zahlreiche Royal-Fans empfanden den auf Video eingefangenen Moment als befremdlich - und zum Teil als unhöflich. "Warum hat Meghan Markle die schöne schwarze Dame herumgeschubst?", wundert sich ein Royal-Fan im Kommentarbereich unter dem auf Instagram veröffentlichten Clip. "Meghan hätte zur Seite rücken und die Dame neben ihm stehen lassen können, aber dann denkt Meghan nur an sich selbst und was sie will und hat Angst, dass er fliehen könnte", scherzte jemand, während ein Nutzer lästert: "Die Unsicherheit und Unhöflichkeit von Meghan ist deutlich sichtbar." Die bei der Veranstaltung Royal Salute Polo Challenge eingenommen Spenden sollen dem Hilfsprojekt Sentebale in Südafrika zugutekommen. Die von Harry mitbegründete Wohltätigkeitsorganisation unterstützt vor allem Kinder und junge Menschen, die von HIV und Aids betroffen sind.