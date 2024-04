Wird es ihm zu viel? William während Kates Krebsbehandlung in Pub gesichtet

Die britische Adelsexpertin Jennie Bond glaubt, William und Camilla haben durch die Bewältigung der Diagnosen ihrer Partner und in der Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit eine spezielle Verbundenheit entwickelt. "Die jüngsten Ereignisse haben William und Camilla viel näher zusammengebracht. Sie kümmern sich beide um die Krone, während sich der König und die Prinzessin erholen. Ihre Teams arbeiten enger zusammen, um die Terminkalender zu koordinieren und die geplanten Verpflichtungen abzudecken. Camilla und William stehen sicherlich in einem viel engeren regelmäßigen Kontakt", so Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin.

Am Wochenende soll sich Prinz William laut express.co.uk mit seiner Schwiegermutter in einem Pub im Norden Norfolks getroffen haben, wohin sich der Prince of Wales und seine Familie nach der Bekanntgabe von Kates Diagnose zurückgezogen haben.

Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder haben die Osterferien in ihrem Haus Anmer Hall verbracht. Es wird angenommen, dass Williams Schwiegermutter über Ostern bei der Familie gewohnt hat.

Laut Richard Eden, einem Royal-Korrespondenten der Daily Mail, wurde der Prinz von Wales am Wochenende bei einem Kneipenbesuch mit Carole Middleton gesehen. Es macht den Eindruck, als hätten die beiden etwas Abstand von der Situation zu Hause gebraucht. "Mir wurde gesagt, dass er am Wochenende mit seiner Schwiegermutter, die angeblich über Ostern beim Prinzen und der Prinzessin von Wales übernachtet hat, in einem Pub in North Norfolk vorbeigeschaut hat", schreibt Eden. Ein Gast behauptet, der Besuch sei sehr "zurückhaltend" gewesen. "Er ist einfach durch das Pub gegangen. Er schien mit Carole Middleton zusammen zu sein."

Prinz William soll schon immer eine gute Beziehung zu seinen Schwiegereltern gepflegt haben. "Carole ist eine stabilisierende und unterstützende Kraft im Hintergrund, die sich um ihre Enkel kümmert, wenn es nötig ist, aber auch einfach nur für sie da ist", verriet Adelsexperte Phil Dampier bereits vor längerer Zeit.