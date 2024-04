Freundin der Prinzessin: Beatrice ist "fantastische Stiefmutter und Mutter"

2021 sind die Nichte von König Charles und Mapelli Mozzi dann Eltern einer Tochter geworden. "Uns geht es allen gut, und Wolfie ist der bestmögliche große Bruder für Sienna", hatte das Königshaus in einem Tweet das Paar zitiert.

"Beatrice wächst in nächsten Lebensabschnitt"

In ihrer neuen Rolle soll sich die Prinzessin gut eingefunden haben. "Bea hat ein so gutes Herz und ist ein so liebenswürdiger Mensch, dass die Mutterschaft ganz natürlich zu ihr kam. Sie ist eine fantastische Mutter. Sie hat Wolfie in ihrem Leben, seit sie und Edo sich kennengelernt haben, und hat sich immer unglaublich um ihn gekümmert", sagte Gabriela Peacock, eine Freundin der Prinzessin, gegenüber Hello! "Sie ist extrem fürsorglich und engagiert sich für das Leben der beiden Kinder. Es ist schön zu sehen, wie meine beste Freundin in diesen nächsten Lebensabschnitt hineinwächst und ihn mit ihr zu teilen."

Daneben verriet sie ein privates Detail. "Sienna ist absolut hinreißend und sieht genauso aus wie Bea. Sie ist wirklich frech und hat eine sehr gute Persönlichkeit", so Peacock hinzu.

Wolfies leibliche Mutter Huang würde Peacocks Aussagen wohl unterschreiben. In einem Interview mit dem Magazin Harper's Bazaar U.K. sprach sie kürzlich über ihre guten Erfahrungen mit der geteilten Elternschaft nach der Trennung. "Wolfie hatte zwei Elternpaare, die versuchen, für ihn da zu ein. Ich sehe es so: 'Je mehr (für ihn da sind), desto besser'", so Huang. "Ich habe das Glück, so positive Menschen um ihn herum zu haben, die sich wirklich kümmern - das ist nicht selbstverständlich."