Adelsexperte: Diese Freude wird Harry Charles zurück in UK wohl nicht machen

Prinz Harry besucht sein Heimatland Großbritannien nur noch selten. Das Verhältnis zur Königsfamilie, insbesondere zu seinem älteren Bruder, Kronprinz William , ist zerrüttet. Nach dem Bekanntwerden einer Krebserkrankung seines Vaters Charles III. Anfang Februar hatte Harry den König aber sogleich in London besucht.

Im Mai soll es einem Bericht der Zeitung The Mirror zufolge wieder so weit sein. Harry möchte dem König neuerlich einen Besuch abstatten, heißt es. Harry werde aus seiner Heimat Kalifornien anreisen, um die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games zu bewerben und das zehnjährige Bestehen zu feiern. Es wird demnach angenommen, dass er trotz der anhaltenden Spannungen Zeit mit seiner Familie einplant.

Charles wird seine Enkelkinder wohl nicht sehen

Der britische Adelsexperte Richard Fitzwilliams glaubt aber, dass eine Zusammenführung von Charles mit seinen Enkelkindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) unwahrscheinlich ist, da Harry wohl ohne Ehefrau Herzogin Meghan anreisen wird. Im Gespräch mit der Boulevard-Zeitung The Sun erklärte der Autor: "Meghan hat das Sagen." Harry wolle "vermitteln, dass er ein sehr hingebungsvoller Familienmensch ist und die Familie über alles andere stellt". Es sei "äußerst unwahrscheinlich, dass Harry mit den Kindern, aber ohne Meghan kommen würde". "Wenn Meghan nicht mitkommen will, könnte sie niemals dazu gezwungen werden", so Fitzwilliams.