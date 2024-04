Adelsexpertin: Kate und William haben jetzt "große Angst" vor Thronbesteigung

Laut der Royal-Expertin Tina Brown haben die aktuellen gesundheitlichen Probleme des Königs zu den Sorgen beigetragen: "Die Nachricht von Charles' Krebserkrankung hat William und Catherine in beängstigende Nähe zur Thronbesteigung gebracht ... Die Aussicht darauf, so wurde mir gesagt, löst bei ihnen starke Ängste aus", zitieren mehrere britische Medien die britisch-amerikanische Journalistin und frühere Vanity-Fair-Herausgeberin.

Wie geht es Prinzessin Kate? Diese Frage beschäftigte monatelang nicht nur Anhänger des Königshauses in Großbritannien. Die Suche nach einer Antwort darauf war zu einer regelrechten Obsession in sozialen Medien geworden, seit die Prinzessin im Jänner am Bauch operiert wurde. Zahlreiche Verschwörungstheorien machten die Runde.

Brown hatte dem britischen Königshaus angesichts der außer Kontrolle geratenen Debatte bereits bescheinigt, auf das Niveau der US-Promi-Sippe der Kardashian s herabgesunken zu sein. "Ich denke definitiv, dass es da einen Verlust an Statur gibt, zu dem sich das entwickelt hat, weil es sich alles lächerlich und skandalös anfühlt", sagte sie dem Radiosender LBC.

Dann wandte sich Kate im März an die Öffentlichkeit. In ihrer Videobotschaft hatte sie gesagt, dass Tests nach einer Operation ergeben hätten, dass Krebs vorgelegen habe. Die 42-Jährige bekommt nun vorsorglich Chemotherapie und machte auch anderen Betroffenen Mut. Zuvor war vor allem in sozialen Medien über ihren Zustand spekuliert worden. Nach Veröffentlichung des Videos bekam sie Genesungswünsche aus mehreren Ländern.

König Charles lobte die Offenheit seiner "geliebten Schwiegertochter". Der ebenfalls an Krebs erkrankte Monarch sei "so stolz auf Catherine für ihren Mut", über ihre Krankheit zu sprechen, teilte der Buckingham-Palast mit. An welcher Form der Erkrankung beide leiden, ist nicht bekannt.