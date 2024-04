Bericht: Eltern von Prinzessin Kate haben hohe Schulden

Die Eltern der britischen Prinzessin Kate sollen nach der Pleite ihres Versands für Party-Artikel vor einer großen finanziellen Herausforderung stehen. Britische Medien berichten, dass Carole und Michael Middleton aktuell nicht in der Lage sind, einem Unternehmen, das für Abwicklung der Insolvenz beauftragt wurde, Gebühren in Höhe von 260.000 Pfund (rund 303.000 Euro) zu zahlen, schreibt etwa die Zeitung The Mirror. Das Insolvenzverfahren dauere nun länger als erwartet, weshalb auch die Kosten gestiegen seien.