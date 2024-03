Wie Mama Carole Prinzessin Kate jetzt beisteht

Erstmals seit Weihnachten ist Prinzessin Kate Anfang März wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William habe als Beifahrerin ihrer Mutter Carole Middleton in einem Auto gesessen, das in der Nähe von Kates Wohnhaus in Windsor gesehen worden sei. Das berichteten unter anderem die britischen Zeitungen Daily Mirror sowie Sun.

Das US-amerikanische Promi-Portal TMZ veröffentlichte Fotos, die die 42-Jährige mit Sonnenbrille zeigen. Die britische Nachrichtenagentur PA meldete, die Bilder seien von unbefugten Paparazzi geschossen worden.

Fels in der Brandung Ihre Mama Carole soll Kate derzeit eine große Stütze sein. Die Prinzessin hatte sich zuletzt am ersten Weihnachtstag zum Gottesdienst der Royal Family gezeigt. Mitte Jänner teilte der Palast mit, dass sich die Schwiegertochter von König Charles III. einer geplanten Operation im Bauchraum unterzogen habe. Sie werde bis nach Ostern keine Termine wahrnehmen, hieß es ohne weitere Details. Dann der Skandal um ein vom Palast veröffentlichtes Foto, das offenkundig manipuliert wurde. Kate entschuldige sich, sie habe mit einem Bildbearbeitungsprogramm experimentiert. "Carole war an Catherines Seite und half ihr durch das Trauma einer schweren Operation", so die britische Adelsexpertin Jennie Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "Sie packt ihr krankes Mädchen in Watte, auch wenn sie schon eine erwachsene Frau ist." Sie sei sich sicher, dass Middleton im Leben ihrer Kinder eine große Rolle spiele. Middleton sei ein Anker für die Royals.

Dass ihr Onkel Gary Goldsmith an der britischen TV-Show "Celebrity Big Brother" teilnahm, soll Kate auch zugesetzt haben. Goldsmith wurde schließlich als Erster in der Runde aus dem Haus gewählt. Er habe die absolut beste Zeit gehabt, sagte er dem Fernsehsender ITV. So ein Projekt liege eigentlich weit außerhalb seiner Komfortzone. Zum Gesundheitszustand seiner Nichte hatte er sich in der Sendung nur zurückhaltend geäußert. Als eine Gesprächspartnerin fragte "Wo ist Kate?", antwortete Goldsmith, dass er aus Gründen der Etikette nichts sagen könne. Er versicherte aber, er habe mit ihrer Mutter, seiner Schwester Carole, gesprochen: "Sie bekommt die beste Behandlung in der Welt." Kate war Mitte Jänner zu einer geplanten Operation ins Krankenhaus gekommen. Trotz der Mitteilung und der eindringlichen Bitte, die Privatsphäre der dreifachen Mutter zu wahren, hatte es zuletzt zunehmend Gerüchte und Verschwörungstheorien um Kates Zustand und Aufenthaltsort gegeben.