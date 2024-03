Bericht: Prinzessin Kates Abwesenheit hat ein Vakuum geschaffen

Der Zustand der künftigen Königin Kate beschäftigt Menschen in Großbritannien und weltweit, seit sie sich Mitte Jänner einer nicht näher beschriebenen Operation im Bauchraum unterzogen hat. Bekannt ist nur, dass es sich nicht um Krebs handeln soll. Zwar hatte der Palast von Anfang an betont, Kate werde erst wieder nach Ostern offizielle Termine wahrnehmen. Doch in den sozialen Medien machten sich zuletzt etliche Gerüchte breit.

Einige Stunden nach der Veröffentlichung zogen mehrere internationale Nachrichtenagenturen das Bild wieder zurück. Die US-Agentur Associated Press (AP) begründete den Schritt damit, das Bild scheine von der Quelle "auf eine Weise manipuliert worden zu sein, die nicht den Foto-Standards von AP entspricht". Das Foto zeige eine Inkonsistenz in der Darstellung der linken Hand von Tochter Prinzessin Charlotte. Die BBC wies noch auf andere Stellen hin: einen falsch ausgerichteten Reißverschluss bei Kate, eine Ungenauigkeit im Hintergrund oder ein verschwommenes Knie von Charlotte.

Andere Agenturen wie Reuters und AFP sowie die britische PA folgten. Auch die Deutsche Presse-Agentur zog das Bild zurück. Der Post des Kensington-Palasts auf X (vormals Twitter) wurde von Nutzern und Nutzerinnen mit einem Warnhinweis versehen, der die Zweifel an dem Bild thematisierte. Dennoch: Das originale Foto will der Palast nicht nachreichen.

Die australische Zeitung Sydney Morning Herald meint, die Royals seien derzeit zu wenig transparent. Zum Foto-Skandal heißt es am Dienstag: "Vor nicht allzu langer Zeit wurde der Palast noch dafür gelobt, dass er die gesundheitlichen Probleme von Catherine und König Charles öffentlich gemacht hat, aber so ein bisschen Ehrlichkeit reicht eben zwangsläufig nicht aus. Catherines Abwesenheit hat ein Vakuum geschaffen, das es Verschwörungstheorien ermöglicht hat, Fuß zu fassen, und durch das alles jetzt noch mehr unter die Lupe genommen wird - eben weil es keine Geschichten über sie gibt, die Journalisten schreiben könnten."

William und Catherine hätten demnach "ein verständliches Bedürfnis, ihre Kinder zu schützen, aber sie hätten sich darüber im Klaren sein müssen, dass ihre Abwesenheit in der Öffentlichkeit Fragen zum Informationsmangel bezüglich ihres Gesundheitszustands aufwirft". Nun stehe "das Haus Windsor in einer neuen PR-Krise, während Experten dem Palast seine 'amateurhaften Manöver' vorwerfen", so der Sydney Morning Herald. "Der Wirbel rund um diese ganze Saga übertrifft vielleicht sogar das berüchtigte Oprah-Interview mit Prinz Harry und seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex."

Williams Terminabsage befeuerte Spekulationen

Die Royals stehen seit Wochen unter verschärfter Beobachtung. Als Prinz William Ende Februar einen Termin wegen "persönlicher Angelegenheiten" verpasste, löste das Besorgnis aus. Die Spekulationen über Kates Gesundheitszustand wurden weiter angeheizt, als vergangene Woche eine Mitteilung des Verteidigungsministeriums zurückgezogen werden musste. Darin war für Juni eine Teilnahme Kates an den Proben für die Geburtstagsparade des Königs "Trooping the Colour" angekündigt worden - offenbar ohne vorherige Absprache mit dem Palast.

Am Montagnachmittag wurde Kate kurz gesehen, als sie Schloss Windsor gemeinsam mit William im Auto verließ. Ihr Ehemann nahm am Commonwealth Day in London teil. Kate, so hieß es aus dem Palast, habe einen privaten Termin.